Папа Римский Франциск может в ближайшее время приехать в Украину

Папа Римский Франциск может посетить Украину с визитом в ближайшее время, сообщил глава Украинской греко-католической церкви блаженнейший Святослав Шевчук на Киевском форуме по безопасности.

«Несколько недель назад имел возможность лично общаться с Папой Франциском об Украине. Он очень беспокоится о судьбе простых людей. Тех людей, которые сегодня, возможно, не до конца услышаны», — сказал он, сообщает пресс-служба форума.

Святослав сообщил, что вскоре может состояться визит в Украину Папы Римского.

«У нас хорошая новость. Ожидаем, что состоится его визит в Украину. Это еще не анонсировано, но мы уже живем в ожидании и приготовлении», — сказал глава УГКЦ.

«Это очень мощный сигнал поддержки нашего народа и нашего государства», — подчеркнул он.