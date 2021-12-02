Папа Римский Франциск может в ближайшее время приехать в Украину

Папа Римский Франциск может посетить Украину с визитом в ближайшее время, сообщил глава Украинской греко-католической церкви блаженнейший Святослав Шевчук на Киевском форуме по безопасности.
«Несколько недель назад имел возможность лично общаться с Папой Франциском об Украине. Он очень беспокоится о судьбе простых людей. Тех людей, которые сегодня, возможно, не до конца услышаны», — сказал он, сообщает пресс-служба форума.
Святослав сообщил, что вскоре может состояться визит в Украину Папы Римского.
«У нас хорошая новость. Ожидаем, что состоится его визит в Украину. Это еще не анонсировано, но мы уже живем в ожидании и приготовлении», — сказал глава УГКЦ.
«Это очень мощный сигнал поддержки нашего народа и нашего государства», — подчеркнул он.
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