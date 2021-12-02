США обеспокоены подготовкой Россией агрессии в отношении Украины

США обеспокоены свидетельствами того, что Россия вынашивает планы агрессии в отношении Украины. Об этом заявил в четверг американский госсекретарь Энтони Блинкен на заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ.

«Мы глубоко обеспокоены свидетельствами того, что Россия строит планы агрессии в отношении Украины. Мы призываем Россию уважать суверенитет и территориальную целостность Украины, приступить к деэскалации, вернуть свои войска в нормальные мирные позиции и выполнить Минские соглашения, особенно положение о прекращении огня», — отметил он.

В последнее время все чаще звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. В РФ эту информацию опровергают.