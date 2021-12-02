Цены на нефть серьезно упали

Нефтяные котировки обвалились более чем на 4% на ожиданиях решения ОПЕК+ сохранить ранее согласованный план восстановления добычи. Однако уже через несколько минут цена барреля Brent вновь превысила $67

Стоимость февральского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE в моменте падала на 4,5%, до $65,8 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже. Однако почти сразу цена выросла более чем на доллар — по состоянию 16:11 по Киеву на фьючерсы на нефть теряли 2,3% и торговались на уровне $67,3 за баррель.

Снижение котировок началось после сообщения о том, что страны ОПЕК+ почти пришли к соглашению продолжить запланированное ранее увеличение добычи в январе на 400 тыс. баррелей в сутки. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

В мае 2020 года крупнейшие производители нефти договорились сократить добычу на рекордные 9,7 млн баррелей в сутки с последующим постепенным увеличением добычи. Министры стран ОПЕК+ каждый месяц проводят встречи, чтобы принять решение об уровне добычи на следующий месяц. Начиная с августа 2021 года, участники соглашения увеличивали добычу на 400 тыс. баррелей в сутки в месяц.