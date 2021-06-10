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На Кипре отменяется комендантский час и открываются ночные клубы

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На Кипре отменяется комендантский час и открываются ночные клубы

Существенные ослабления карантинного режима вводятся с четверга в Республике Кипр, в том числе отменяется комендантский час. Такое решение еще 27 мая принял кабинет министров островного государства.

Комендантский час на Кипре действовал беспрерывно в течение семи месяцев, с ноября 2020 года. В конце весны время его действия стало существенно сокращаться, а в последние 12 дней он распространялся лишь на период с часа ночи до пяти часов утра.

С 10 июня на острове снимается 50-процентный лимит на физическое присутствие сотрудников в офисах частных компаний. Кроме того, в стране с этого дня впервые за последние 15 месяцев, то есть с самого начала пандемии нового коронавируса, для посетителей откроются ночные клубы.

Войти в эти клубы можно будет только по предъявлении так называемого SafePass - специального пропуска, который указывает на то, что вы не являетесь распространителем коронавирусной инфекции. Роль такого пропуска пока выполняют свидетельство об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус, пройденного за последние 72 часа, а также документы, подтверждающие либо наличие прививки хотя бы одной дозой вакцины не позднее трех недель назад, либо факт заболевания ковидом в течение последних шести месяцев, что создает вероятность наличия антител.

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В среду на Кипре был распространен санитарный протокол работы ночных клубов, из которого следует, что сотрудники этих заведений должны еженедельно проходить диагностические тесты на коронавирус, а пускать в клубы можно лишь тех, кто уже забронировал себе места. Одновременно в клубе могут находиться не более 500 человек, при этом минимальная площадь на каждого посетителя должна составлять не менее двух квадратных метров. На тех клубных площадках, где будут проходить живые выступления, за одним столом пока могут находиться до восьми человек, а с 1 июля этот лимит будет увеличен до 10. Согласно протоколу, специально отведенные танцполы в ночных клубах на данный момент не предусмотрены.

Кипр, коронавирус
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