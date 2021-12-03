Стали известны победители конкурса на лучший проект нового корпуса ВАКС в Киеве

Конкурсная комиссия, в состав которой вошли архитекторы из Киева, Львова и Харькова, а также представитель Антикоррупционной инициативы ЕС и представитель Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) определила победителя архитектурного конкурса на лучшее проектное предложение «Новое строительство корпуса ВАКС по просп. Победы в Киеве».

Как сообщили в пресс-службе ВАКС, победителями стали Александр Пинчук, Михаил Корсак и Вячеслав Стецюк. Они получат премию в размере 60 тыс. грн.

Архитектурная концепция нового здания ВАКС, представленная победителями, воплощает в себе символы изменений и реформ, и в то же время выступает мостом между традициями, историей и новыми технологиями. Два объема здания — разные по форме. Верхний блок из стекла и металла, символизирующий реформы и инновации, является доминантным. Нижний блок — более основательный, декорирован гранитом, идентичным центральному фасаду имеющегося здания, подчеркивая преемственность форм и материалов.

Второе призовое место присуждено Максиму Шульге, Иванне Шульге и Николаю Рисованному, они получат денежный приз в размере 40 тыс. грн.

Третье место разделили Андрей Лесюк, Михаил Когут, Игорь Когут, Тереза Карлик, Гордей Святой, Ульяна Гречко, Ева Бондаренко, Екатерина Иващук и Мария Школьник. Приз — 20 тыс. грн.

Напомним, в начале августа 2021 года ВАКС совместно с Антикоррупционной инициативой EUACI объявил о начале приема документов на Всеукраинский закрытый архитектурный конкурс на лучшее проектное предложение «Новое строительство корпуса Высшего антикоррупционного суда по проспекту Победы, 41 в Киеве». Конкурс проводился с июля по октябрь 2021 года. Организатором выступил Национальный союз архитекторов Украины.