ABBA записала видео на рождественский сингл

Шведская группа ABBA выпустила видео с записью своего рождественского сингла Little Things из нового альбома Voyage, который стал первым за 40 лет после распада группы.

«Наконец-то пора окунуться в праздничное настроение с ABBA и новым видеоклипом на рождественский сингл Little Things», — говорится в сообщении, размещенном в пятницу в Twitter ABBA.

В клипе группа школьников, вдохновленная возвращением легендарного коллектива, устраивает собственное ABBA-шоу. Ролик появился на официальном YouTube-канале АВВА. Все доходы от него будут перечислены в детский фонд ЮНИСЕФ. Группа так же поступила со своим первым синглом Chiquitita, выпущенным в 1978 году.