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Эксперт: Всю антикоррупционную вертикаль нужно расформировывать

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Эксперт: Всю антикоррупционную вертикаль нужно расформировывать

Антикоррупционные органы в Украине не оправдали надежд украинцев по той причине, что создавались нашими иностранными партнерами для контроля над украинскими элитами, а не для борьбы с коррупцией. Об этом заявил во время круглого стола на тему «Почему работа САП и НАБУ негативно влияет на имидж власти?» адвокат Ростислав Кравец.

«Не оправдали надежд, потому что ничего не изменилось, — отметил адвокат. — И фактически происходило только вмешательство в деятельность правоохранительных органов, деятельность госслужащих и государственных предприятий».

По мнению Кравца, непосредственная деятельность антикоррупционных органов направлена только на контроль деятельности органов власти «с точки зрения выполнения всех капризов наших иностранных партнеров».

Эксперт напомнил, что формально НАБУ создавалось с целью борьбы с коррупцией в высших эшелонах власти.

«Так подавали гражданам Украины, так об этом пафосно заявляли иностранные партнеры, — отметил Кравец. — И что мы видим? Кого-то привлекли к ответственности? Ну, кроме головы лесхоза или руководителя какого-то предприятия. А мы ведь говорим о высших эшелонах власти... Мы все видим, где дело „Роттердам+“. Где приговор господину Онищенко? Где дело по „Центрэнерго“? Помните, перед выборами гражданин Германии заявлял, что возит мешками деньги Порошенко на „Ленинскую кузню“. Что-то я не помню, чтобы это дело чем-то завершилось».

Он считает, что подобные результаты демонстрировали и СБУ с МВД, не стоило ради новых органов тратить миллиарды.

По словам адвоката, нужно расформировывать антикоррупционные органы, которые работают не в интересах Украины.

«На всю эту антикоррупционную вертикаль в год уходит из госбюджета 5-7 млрд грн, там зарплаты по 60-70 тысяч, все это нужно расформировывать, — считает адвокат. — Кроме того, нужно принять закон, который уже назрел. Украина, наверное, единственная страна, в которой нет закона об иностранных агентах. И вместо бессмысленного закона об олигархах нужно принять закон о лоббизме... НАБУ зарекомендовало себя как иностранная спецслужба. Они каждый год подписывают меморандум, который засекретили, с ФБР. Что они подписывают, никто не знает».

По мнению Кравца, нужно восстанавливать украинские независимость и суверенитет.

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Напомним, во время круглого стола в «Украинских новостях» состоялась презентация результатов социологического исследования компании «Active Group» на тему: «Борьба с коррупцией в Украине — отношение населения к ключевым институтам». Оценивая разные учреждения, в обязанности которых входит борьба с коррупцией, украинцы поставили им оценки по пятибалльной шкале.

Худший показатель у Офиса Генерального прокурора (1,78 из 5), далее с практически одинаковым результатом в рейтинге расположились Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) (1,86 и 1,87 балла соответственно), а Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) получило оценку 1,91 балла.

При этом, согласно данным опроса, украинцы склонны возлагать ответственность за успехи и провалы в борьбе с коррупцией на главу государства — 57,6% опрошенных выразили такое мнение.

Отвечая на вопрос о том, насколько Владимир Зеленский выполнил свои обещания по борьбе с коррупцией, 46,3% респондентов отметили, что совсем не выполнил, еще 35,3% опрошенных полагают, что скорее не выполнил.

НАБУ, Ростислав Кравец, САП
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