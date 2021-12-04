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Байден не признает российские «красные линии» по Украине

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Байден не признает российские «красные линии» по Украине

Президент США Джо Байден поделился ожиданиями от грядущего разговора с Владимиром Путиным. В частности, он отреагировал на заявления о «красных линиях», упомянутых президентом РФ.

В ходе общения с журналистами перед отлетом на выходные в резиденцию Кэмп Дэвид, Байден заявил, что рассчитывает на долгий разговор с Путиным. «Мы опасаемся действий России, и я хотел бы обсудить этот вопрос», — сказал американский президент.

Он добавил, что подготовил определенные предложения для российского президента, однако не стал вдаваться в подробности.

Также Байден заявил, что не признает ничьи «красные линии». Таким образом он отреагировал на последнее заявление из Москвы. Владимир Путин в ходе выступления на форуме «Россия зовет!» заявил, что «красные линии» в отношении Украины «прежде всего, в создании угроз для нас, которые могут исходить с этой территории».

Накануне МИД России заявило, что для Москвы «красной линией» является вступление Украины в НАТО.

1 декабря Путин в ходе выступления на вручении верительных грамот в Кремле заявил, что предлагает начать предметные переговоры о достижении юридических гарантий, исключающих любое продвижение НАТО на восток. В Белом доме на это заявили, что лишь страны Североатлантического альянса могут решать, кто является членом НАТО, а кто нет. «Важно помнить, кто является в этой ситуации провокатором, и это не Соединенные Штаты и не Украина», — заявила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

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В пятницу, 3 декабря, помощник российского президента по внешней политике Юрий Ушаков заявил, что дата встречи уже согласована, однако необходимо дождаться уточнения всех параметров переговоров с Вашингтоном. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовал ждать встречу «в любой момент».

отношения с Россией, Джо Байден
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