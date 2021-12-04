США введут новые санкции против иностранных чиновников

США планируют ввести новые санкции против иностранных чиновников в рамках подготовки к «Саммиту за демократию». Об этом сообщают издания Reuters и The Wall Street Journal со ссылкой на администрацию Белого дома.

Источники не назвали конкретных фамилий, однако, согласно полученным данным, ограничения коснутся широкого круга представителей власти, включая тех, кто попадает под действие «акта Магнитского» за нарушение прав человека и коррупцию.

Отмечается, что в рамках предстоящего саммита официальные лица администрации президента США надеются убедить другие государства присоединиться к новым ограничениям.

Само мероприятие будет проходить с 9 по 10 декабря. В нем примут участие 110 стран. Россия и Китая не вошли в список приглашенных.