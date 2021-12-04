Саакашвили в Руставской тюрьме могли лечить психотропными препаратами

Руководитель грузинского Центра «Эмпатия» врач Мариам Джишкариани заявляет, что бывшему президенту Грузии Михеилу Саакашвили врачи в Руставской тюрьме прописали довольно высокие дозы психотропных препаратов, в которых не было необходимости.
«Подобное злоупотребление психотропными препаратами по международным стандартам можно расценивать, как фармакологические пытки и жестокое обращение с пациентом», — сказала Джишкариани в интервью грузинскому телеканалу «Мтавари архи».
Она не исключает, что правительству и министерству юстиции Грузии придется ответить в Страсбургском суде по правам человека на вопрос, почему Саакашвили были прописаны психотропные препараты в высоких дозах.
«В настоящее время у Саакашвили проявляется посттравматическое стрессовое расстройство, которое требует лечения продолжительностью два-три месяца, но не в Руставской тюрьме», — сказала Джишкариани.
Врачи центра «Эмпатия» на альтернативной основе с действующим врачебным консилиумом дважды осматривали Саакашвили в военном госпитале в Гори, где он проходит восстановительное лечение.
Гражданская жена Саакашвили депутат Верховной Рады Украины Елизавета Ясько, в субботу встретившаяся с ним в госпитале, сообщила журналистам, что до нее дошла информация о намерении Минюста Грузии в ближайшее время вернуть Саакашвили в Руставскую тюрьму.
«Если это действительно произойдет (перевод Саакашвили из госпиталя в Гори в Руставскую тюрьму), то будет означать его убийство», — сказала Ясько.
Экс-президент Грузии Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси, после чего помещен в тюрьму в городе Рустави, где объявил голодовку. 8 ноября его без согласования с родственниками и адвокатами перевели из тюрьмы в городе Рустави в тюремную больницу в Тбилиси (район Глдани). Впоследствии, 20 ноября он был переведен в военный госпиталь в Гори.
В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.
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