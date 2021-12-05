Папа Римский попросил прощения у православных

Папа Римский Франциск во время встречи с предстоятелем Элладской православной церкви Иеронимом II сообщил об ошибках, совершенных многими католиками, за которые следует извиниться. Об этом он заявил в ходе визита в Грецию, передает Vatiсan News.
«Мы допустили, чтобы плодотворность была поставлена под угрозу разделениями. История имеет свой вес, и сегодня здесь я чувствую потребность вновь попросить прощения у Бога и у братьев за ошибки, совершенные многими католиками», — рассказал понтифик.
Франциск также заявил «сорняках подозрительности», которые расширили расстояние между православными и католиками, после чего в обеих церквях перестали «взращивать сопричастность». По его словам, контакт между ними ослаблен, в том числе, действиями и решениями Католической церкви, которые были далеко от евангельского учения. «Со стыдом признаю», — резюмировал Папа Римский.
В начале мая Франциск во время выступления на площади Святого Петра в Ватикане поздравил православных христиан с праздником Пасхи. «Наилучшие пожелания нашим братьям и сестрам из Православных Церквей, Восточных и Латинских Католических Церквей, которые сегодня, согласно юлианскому календарю, празднуют Пасху», — сказал понтифик.
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