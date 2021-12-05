В Индии из-за ошибки военных погибли 14 человек

Четырнадцать человек, в том числе 13 гражданских погибли во время спецоперации индийской армии на востоке страны в штате Нагаленд, сообщила пресс-служба 3-й армейского корпуса.
«Основываясь на достоверных разведданных о вероятном передвижении повстанцев, планировалось провести операцию в районе Тиру, округ Мон, Нагаленд. Мы глубоко сожалеем об этом инциденте и его последствиях. Причина гибели людей расследуется на самом высоком уровне, и в соответствии с законом будут приняты соответствующие меры», — говорится в заявлении.
Армия отметила, что в результате инцидента несколько солдат были тяжело ранены, а один солдат от полученных травм скончался.
По данным местной полиции, армия устроила засаду на членов запрещенного Национал-социалистического совета Нагаленда, но по ошибке открыла огонь по пикапу, в котором местные рабочие с угольной шахты возвращались домой.
Как сообщил представитель армии изданию The Hindu, гражданские лица приехали на машине аналогичной разыскиваемой и «не стали сотрудничать», когда их попросили остановиться. В результате стрельбы погибли шесть человек. Пока представители армии ждали прибытия полиции, местные жители собрались и напали на них. В результате столкновения один солдат был убит, а еще трое получили ранения из-за стрельбы из толпы. После того, как военные открыли огонь в целях самообороны, погибли еще семь гражданских, отметил представитель армии.
Главный министр Нагаленда Нейфиу Рио выразил соболезнования семьям погибших и заявил, что комиссия высокого уровня проведет расследование.
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