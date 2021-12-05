В «Нафтогазе» назвали «издевательством» решение ФРГ по «Северному потоку — 2»

Глава компании «Нафтогаз» Юрий Витренко назвал «издевательством» решение Федерального сетевого агентства Германии (BNA) позволить оператору Nord Stream 2 AG создать немецкую «дочку», сообщает издание Euractiv.
По его мнению, газопровод «Северный поток — 2» не должны сертифицировать, поскольку он не соответствует правилам Евросоюза.
«Мы явно против такого подхода. Сертифицировать только часть трубопровода не имеет смысла, это издевательство над правилами ЕС, и мы надеемся, что этого не произойдет», — заявил Витренко.
Глава «Нафтогаза» настаивает, чтобы на всех участках были альтернативные поставщики.
Напомним, в ноябре BNA приостановило процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора до тех пор, пока она не создаст немецкую «дочку», которая подаст повторную заявку.
Тем временем неразрешенным остается спор вокруг обновленной Газовой директивы ЕС, которая вступила в силу 23 мая 2019 года. Ее нормативы гласят, что проложенная после указанной даты труба должна либо частично заполняться альтернативным поставщиком, либо ее участок на территории ЕС должен принадлежать сторонней компании. Регулятор и суд в Германии постановили не выводить «Северный поток — 2» из-под действия документа. Россию это не устраивает, поскольку, как отметили в Москве, к моменту обновления директивы в проект инвестировали уже миллиарды евро с учетом прежней правовой ситуации.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016