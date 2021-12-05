В «Нафтогазе» назвали «издевательством» решение ФРГ по «Северному потоку — 2»

Глава компании «Нафтогаз» Юрий Витренко назвал «издевательством» решение Федерального сетевого агентства Германии (BNA) позволить оператору Nord Stream 2 AG создать немецкую «дочку», сообщает издание Euractiv.

По его мнению, газопровод «Северный поток — 2» не должны сертифицировать, поскольку он не соответствует правилам Евросоюза.

«Мы явно против такого подхода. Сертифицировать только часть трубопровода не имеет смысла, это издевательство над правилами ЕС, и мы надеемся, что этого не произойдет», — заявил Витренко.

Глава «Нафтогаза» настаивает, чтобы на всех участках были альтернативные поставщики.

Напомним, в ноябре BNA приостановило процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора до тех пор, пока она не создаст немецкую «дочку», которая подаст повторную заявку.

Тем временем неразрешенным остается спор вокруг обновленной Газовой директивы ЕС, которая вступила в силу 23 мая 2019 года. Ее нормативы гласят, что проложенная после указанной даты труба должна либо частично заполняться альтернативным поставщиком, либо ее участок на территории ЕС должен принадлежать сторонней компании. Регулятор и суд в Германии постановили не выводить «Северный поток — 2» из-под действия документа. Россию это не устраивает, поскольку, как отметили в Москве, к моменту обновления директивы в проект инвестировали уже миллиарды евро с учетом прежней правовой ситуации.