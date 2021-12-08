В офисе «Киевавтодора» проходят обыски

Правоохранители проводят обыски в помещении «Киевавтодора» в рамках уголовного производства, начатого по факту завладения бюджетными средствами, выделенными на закупку подметально-уборочных машин.

«Согласно материалам следствия, в 2020 году по результатам публичных закупок коммунальной корпорацией „Киевавтодор“ заключен договор на поставку 12 подметально-уборочных машин на общую сумму около 32 млн грн. (т.е. 2,6 млн грн за единицу). При этом к таможенному оформлению транспортные средства были задекларированы со стоимостью 1,2 млн грн за единицу», — сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Отмечается, что указанные действия могут свидетельствовать о возможном совершении уголовного правонарушения — хищении средств городского бюджета.

Так, в среду, 8 декабря, на основании постановлений суда в офисных помещениях «Киевавтодора» и фирмы-поставщика, а также по местам жительства фигурантов производства начаты обыски для изъятия первичных финансовых документов по осуществленным закупкам и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовного правонарушения.