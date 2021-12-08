В Тернопольской области ДТП с маршруткой – пострадали девять человек

В среду, 8 декабря, около 17:00 вблизи села Лозовая Тернопольского района столкнулись микроавтобус и автомобиль, в результате чего пострадали девять человек, сообщает отдел коммуникации полиции Тернопольской области.

«На автодороге Доманово-Ковель-Черновцы-Тереблече не разминулись рейсовый микроавтобус Mercedes-Benz и автомобиль Volkswagen Passat», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, за медицинской помощью с травмами разной степени тяжести обратились 9 пострадавших, среди них — водитель маршрутки, курсировавшей из Тернополя в Кременец.

На месте происшествия работают правоохранители.

Решается вопрос о внесении события в Единый реестр досудебных расследований согласно ст.286 УК Украины.