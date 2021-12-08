Путин назвал главные итоги переговоров с Байденом

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Беседа с президентом США Джо Байденом была открытой, предметной и конструктивной, заявил российский лидер Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом в Сочи.

По его словам, Москва в течение недели представит Вашингтону свои предложения в сфере безопасности.

«У нас есть возможность продолжить диалог с президентом США. Это самое главное», — сказал Путин, которого цитируют российские СМИ. По его словам, лидеры предметно обсудили ситуацию вокруг Украины.

Кроме того, Путин и Байден обсудили проблему кибербезопасности, по этому вопросу им удалось наладить диалог. «Говорили подробно о кибербезопасности, констатировали, что после нашей встречи в Женеве нам удалось продвинуться по этому направлению весьма значительно», — рассказал российский президент.

Путин добавил, что рассчитывает на то, что озабоченность России по вопросу возможного принятия Украины в НАТО будет услышана после переговоров с Байденом. «Нас не может не беспокоить перспектива возможного принятия Украины в НАТО, потому что за этим, безусловно, последует размещение там соответствующих военных контингентов, баз и угрожающего нам оружия», — сказал он.

Напомним, переговоры Путина и Байдена прошли 7 декабря и продолжались чуть больше двух часов. Президенты общались по защищенному каналу видеосвязи. Путин находился в Сочи в своей резиденции, а Байден — в Белом доме в Вашингтоне.

В сообщении Белого дома по итогам переговоров говорилось, что американский президент предупредил российского коллегу, что в случае эскалации ситуации в Украине США могут ввести решительные экономические ограничения против России.