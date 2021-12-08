Войти
Путин назвал последствия вступления Украины в НАТО
дружба народов
Путин назвал последствия вступления Украины в НАТО
Зеленский положительно оценил переговоры Путина и Байдена
позиция
Зеленский положительно оценил переговоры Путина и Байдена

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

дружба народов
RSS

Путин назвал главные итоги переговоров с Байденом

796
Путин назвал главные итоги переговоров с Байденом
Фото: ТАСС

Беседа с президентом США Джо Байденом была открытой, предметной и конструктивной, заявил российский лидер Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом в Сочи.

По его словам, Москва в течение недели представит Вашингтону свои предложения в сфере безопасности.

«У нас есть возможность продолжить диалог с президентом США. Это самое главное», — сказал Путин, которого цитируют российские СМИ. По его словам, лидеры предметно обсудили ситуацию вокруг Украины.

Кроме того, Путин и Байден обсудили проблему кибербезопасности, по этому вопросу им удалось наладить диалог. «Говорили подробно о кибербезопасности, констатировали, что после нашей встречи в Женеве нам удалось продвинуться по этому направлению весьма значительно», — рассказал российский президент.

Путин добавил, что рассчитывает на то, что озабоченность России по вопросу возможного принятия Украины в НАТО будет услышана после переговоров с Байденом. «Нас не может не беспокоить перспектива возможного принятия Украины в НАТО, потому что за этим, безусловно, последует размещение там соответствующих военных контингентов, баз и угрожающего нам оружия», — сказал он.

Читайте также: Украина подписала декларацию с Хорватией о поддержке вступления страны в ЕС

Напомним, переговоры Путина и Байдена прошли 7 декабря и продолжались чуть больше двух часов. Президенты общались по защищенному каналу видеосвязи. Путин находился в Сочи в своей резиденции, а Байден — в Белом доме в Вашингтоне.

В сообщении Белого дома по итогам переговоров говорилось, что американский президент предупредил российского коллегу, что в случае эскалации ситуации в Украине США могут ввести решительные экономические ограничения против России.

Владимир Путин, Джо Байден
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 8 декабря 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Хосейн Амир Абдоллахиян
Хосейн Амир Абдоллахиян
Министр иностранных дел Ирана

Венский диалог – с целью отмены санкций

Несмотря на невыполненные обещания Запада и недоверие к неконструктивным подходам и политике Белого дома, Исламская Республика Иран будет прилагать усилия с подлинной решимостью и доброй волей в венских переговорах, чтобы достичь хорошего, устойчивого и действенного соглашения для снятия санкций.
Семен Глузман
Семен Глузман
правозащитник, бывший диссидент, психиатр

Украина не стала правовым государством

Мне очень хотелось жить в правовом государстве. К сожалению, Украина таким государством не стала. Мы живем в государстве постоянного и откровенного надругательства над Конституцией. Это надругательство над правом мы унаследовали от СССР.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Майдан дошел до Европейского суда

«Дело Януковича» в ЕСПЧ прошло все предварительные этапы, и суд – в рамках рутинной процедуры – потребовал от украинской власти разъяснений по основным пунктам иска. А это уже очень печальная новость для отечественных правоохранителей.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016