Инфляция в Украине остается выше 10%

Рост потребительских цен в Украине в годовом измерении по итогам ноября 2021 года замедлился до 10,3% с 10,9% по итогам октября и с 11% — по итогам сентября, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в четверг.

Согласно ее данным, в ноябре этого года была зафиксирована инфляция 0,8%, тогда как в ноябре прошлого она составляла 1,3%.

В то же время базовая инфляция за прошедший месяц на уровне 0,8% оказалось выше этого показателя в ноябре прошлого года, составившего 0,7%, уточнил Госстат.

Как сообщалось, в октябре потребительские цены выросли на 0,9%, в сентябре — на 1,2%, в августе снизились на 0,2%, в июле и июне выросли на 0,1% и на 0,2% соответственно.

В целом за 11 месяцев этого года инфляция в Украине составила 9,4%, базовая — 7,4%.

Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует инфляцию по итогам 2021 года на уровне около 10% и ожидает ее возвращения к 5% под конец 2022 года.