Минэнерго назначило весь состав набсовета «Укрэнерго»

Министерство энергетики назначило новый наблюдательный совет НЭК «Укрэнерго», сообщили в министерстве в пятницу.

Членами набсовета стали: Деян Остоич, Педер Андреасен, Даниэль Доббени, Роман Пионковски — независимые члены, Юрий Токарский, Михаил Ильницкий, Юрий Бойко — представители государства.

Согласно сообщению министерства на сайте, члены набсовета избраны номинационным комитетом по результатам прозрачного конкурса и утверждены приказом Минэнерго.

Отмечается, что в новом составе набсовета будут работать профессионалы с многолетним опытом в энергосекторе стран мира.

«Избрание нового профессионального набсовета — это залог прозрачной и стабильной работы компании, а значит — успешной интеграции украинского рынка электроэнергии с европейским, поскольку „Укрэнерго“ играет ключевую роль в синхронизации нашей энергосистемы ENTSO-E», — подчеркнул министр энергетики Герман Галущенко, слова которого приводятся в сообщении.