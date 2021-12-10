Минэнерго назначило весь состав набсовета «Укрэнерго»

Министерство энергетики назначило новый наблюдательный совет НЭК «Укрэнерго», сообщили в министерстве в пятницу.
Членами набсовета стали: Деян Остоич, Педер Андреасен, Даниэль Доббени, Роман Пионковски — независимые члены, Юрий Токарский, Михаил Ильницкий, Юрий Бойко — представители государства.
Согласно сообщению министерства на сайте, члены набсовета избраны номинационным комитетом по результатам прозрачного конкурса и утверждены приказом Минэнерго.
Отмечается, что в новом составе набсовета будут работать профессионалы с многолетним опытом в энергосекторе стран мира.
«Избрание нового профессионального набсовета — это залог прозрачной и стабильной работы компании, а значит — успешной интеграции украинского рынка электроэнергии с европейским, поскольку „Укрэнерго“ играет ключевую роль в синхронизации нашей энергосистемы ENTSO-E», — подчеркнул министр энергетики Герман Галущенко, слова которого приводятся в сообщении.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016