Макрон считает «нормандский формат» все еще актуальным

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил об актуальности «нормандского формата» по урегулированию на Донбассе и намерении продолжать работу в его рамках.
«Формат, называемый „нормандским“, сохраняет всю свою настоятельность, потому что он как раз обеспечивает рабочую процедуру между Украиной и Россией, и, я бы сказал, посредничество Германии и Франции», — отметил Макрон в пятницу в Париже в ходе совместной с канцлером ФРГ Олафом Шольцем пресс-конференции, сообщает Интерфакс.
По его словам, работа в этом формате будет продолжена.
Французский президент расценил как очень полезный обмен мнениями президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина по украинскому вопросу. Их дискуссия, по его мнению, позволила обсудить данную тему с европейскими партнерами до и после этого контакта.
«Наша общая воля в том, чтобы этот диалог продолжался одновременно с президентом Зеленским и президентом Путиным», — пояснил Макрон.
Он также сказал об ожидании встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в предстоящую среду в Брюсселе «на полях» саммита «Восточного партнерства». Это, полагает президент Франции, позволит приступить к новым инициативам.
«Я думаю, что все эти инициативы взаимодополняемые. Они выражают волю к деэскалации, стабильности в регионе и в то же время решимость, что касается нас, защищать наши общие границы и, конечно, границы всех наших европейских партнеров», — заявил Макрон.
Визит в Париж нового канцлера ФРГ он назвал «очень важным моментом для строительства прочной базы сотрудничества между двумя странами, что касается самих двусторонних отношений (...), но также, чтобы поднять темы европейского масштаба, большие темы международных отношений, по которым мы хотели бы иметь тесную координацию».
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016