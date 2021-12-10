Макрон считает «нормандский формат» все еще актуальным

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил об актуальности «нормандского формата» по урегулированию на Донбассе и намерении продолжать работу в его рамках.

«Формат, называемый „нормандским“, сохраняет всю свою настоятельность, потому что он как раз обеспечивает рабочую процедуру между Украиной и Россией, и, я бы сказал, посредничество Германии и Франции», — отметил Макрон в пятницу в Париже в ходе совместной с канцлером ФРГ Олафом Шольцем пресс-конференции, сообщает Интерфакс.

По его словам, работа в этом формате будет продолжена.

Французский президент расценил как очень полезный обмен мнениями президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина по украинскому вопросу. Их дискуссия, по его мнению, позволила обсудить данную тему с европейскими партнерами до и после этого контакта.

«Наша общая воля в том, чтобы этот диалог продолжался одновременно с президентом Зеленским и президентом Путиным», — пояснил Макрон.

Он также сказал об ожидании встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в предстоящую среду в Брюсселе «на полях» саммита «Восточного партнерства». Это, полагает президент Франции, позволит приступить к новым инициативам.

«Я думаю, что все эти инициативы взаимодополняемые. Они выражают волю к деэскалации, стабильности в регионе и в то же время решимость, что касается нас, защищать наши общие границы и, конечно, границы всех наших европейских партнеров», — заявил Макрон.

Визит в Париж нового канцлера ФРГ он назвал «очень важным моментом для строительства прочной базы сотрудничества между двумя странами, что касается самих двусторонних отношений (...), но также, чтобы поднять темы европейского масштаба, большие темы международных отношений, по которым мы хотели бы иметь тесную координацию».