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В Украину не пустили фермера из Ташкента в одежде с российским триколором

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В Украину не пустили фермера из Ташкента в одежде с российским триколором

В пункте пропуска «Борисполь» отказали во въезде в Украину гражданину Узбекистана, прилетевшему в одежде с российской символикой.

Как сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, одежда пассажира рейса из Ташкента заставила пограничников Отдельного контрольно-пропускного пункта «Киев» обратить на него особое внимание. На одежде путешественника были изображения флага и герба страны-агрессора и надписи «Russian national team». Гражданина Узбекистана пригласили в служебное помещение для проведения углубленной проверки. Он понял, что выбрал несоответствующую одежду, и извинился перед украинцами.

Однако в ходе пограничного контроля также выяснилось, что гражданин не может подтвердить цель поездки. Пассажир рассказал, что планировал купить в Украине трактор для своего сельского хозяйства. Но во время опроса не смог рассказать ни о своей ферме, ни о том, у кого и какой трактор хочет купить. При этом у путешественника не было денег даже на бронирование гостиницы, а емкость его багажа значительно превышала заявленный срок пребывания в Украине.

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«Фермер» вылетел в Ташкент обратным рейсом, отметили в Госпогранслужбе.

Госпогранслужба
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