Ирак эвакуировал из Беларуси 3,5 тыс. соотечественников

Власти Ирака эвакуировали из района польско-белорусской границы более 3,5 тыс. мигрантов. Об этом заявил в воскресенье официальный представитель иракского министерства иностранных дел Ахмед ас-Саххаф.
«До настоящего времени министерству удалось организовать девять вывозных рейсов из Минска», — приводит его слова иракское информационное агентство ИНА. Ас-Саххаф добавил, что этими рейсами добровольно на родину вернулись 3 556 мигрантов, застрявших на границе Беларуси и Польши.
Миграционный кризис на границах Беларуси с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала года устремились беженцы, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек, среди которых мигранты из стран Ближнего Востока и Африки, подошли с белорусской стороны к польской границе, некоторые из них попытались силой проникнуть на территорию Польши. Их не пропустили, после чего они начали возвращаться на родину.
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