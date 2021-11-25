Около 600 мигрантов поедут обратно из Минска в Ирак

Авиакомпания Iraqi Airways двумя рейсами вывезет порядка 617 иракских мигрантов на родину из Минска, самолеты прибудут в Беларусь в ближайшие часы. Об этом в четверг сообщили ТАСС в посольстве Ирака в Москве.

«Два борта Iraqi Airways прибудут в Минск в ближайшие часы, чтобы совершить вывозные рейсы для 617 иракских граждан, желающих вернуться в Ирак», — информировали в посольстве.

Ранее пресс-служба минского аэропорта сообщила, что авиакомпания Iraqi Airways выполнит два вывозных рейса из Минска в Ирак 25-26 ноября с мигрантами из числа пытавшихся попасть в ЕС через Беларусь.

18 ноября более 400 мигрантов из Ирака на самолете Iraqi Airways уже вылетели из Минска и после промежуточной посадки в Эрбиле прибыли в Багдад. 22 ноября Минск покинули еще 118 мигрантов в индивидуальном порядке. Как сообщил во вторник начальник департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Алексей Бегун, группы мигрантов ежедневно покидают страну.