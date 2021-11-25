Около 600 мигрантов поедут обратно из Минска в Ирак

Авиакомпания Iraqi Airways двумя рейсами вывезет порядка 617 иракских мигрантов на родину из Минска, самолеты прибудут в Беларусь в ближайшие часы. Об этом в четверг сообщили ТАСС в посольстве Ирака в Москве.
«Два борта Iraqi Airways прибудут в Минск в ближайшие часы, чтобы совершить вывозные рейсы для 617 иракских граждан, желающих вернуться в Ирак», — информировали в посольстве.
Ранее пресс-служба минского аэропорта сообщила, что авиакомпания Iraqi Airways выполнит два вывозных рейса из Минска в Ирак 25-26 ноября с мигрантами из числа пытавшихся попасть в ЕС через Беларусь.
18 ноября более 400 мигрантов из Ирака на самолете Iraqi Airways уже вылетели из Минска и после промежуточной посадки в Эрбиле прибыли в Багдад. 22 ноября Минск покинули еще 118 мигрантов в индивидуальном порядке. Как сообщил во вторник начальник департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Алексей Бегун, группы мигрантов ежедневно покидают страну.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016