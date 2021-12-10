Очередная группа иракских мигрантов вылетела из Минска на родину

Самолет авиакомпании Iraqi Airways с 417 иракскими мигрантами на борту вылетел в Эрбиль из Минска. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Национального аэропорта Минск.
«В 14:15 борт Iraqi Airways вылетел из Национального аэропорта Минск в Эрбиль», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале воздушной гавани. Уточняется, что на рейс было зарегистрировано 417 пассажиров, включая двух детей.
18 ноября более 400 мигрантов вылетели из белорусской столицы первым гуманитарным рейсом иракской авиакомпании и после промежуточной посадки в столице Курдского автономного района Эрбиле прибыли в Багдад. Затем последовали еще несколько эвакуационных рейсов. Сообщалось, что всего в Ирак были вывезены более 2,5 тыс. человек.
Миграционный кризис на границах Беларуси с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала года устремились беженцы, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек, среди которых мигранты из стран Ближнего Востока и Африки, подошли с белорусской стороны к польской границе, некоторые из них попытались силой проникнуть на территорию Польши.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016