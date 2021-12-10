Очередная группа иракских мигрантов вылетела из Минска на родину

Самолет авиакомпании Iraqi Airways с 417 иракскими мигрантами на борту вылетел в Эрбиль из Минска. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Национального аэропорта Минск.

«В 14:15 борт Iraqi Airways вылетел из Национального аэропорта Минск в Эрбиль», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале воздушной гавани. Уточняется, что на рейс было зарегистрировано 417 пассажиров, включая двух детей.

18 ноября более 400 мигрантов вылетели из белорусской столицы первым гуманитарным рейсом иракской авиакомпании и после промежуточной посадки в столице Курдского автономного района Эрбиле прибыли в Багдад. Затем последовали еще несколько эвакуационных рейсов. Сообщалось, что всего в Ирак были вывезены более 2,5 тыс. человек.

Миграционный кризис на границах Беларуси с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала года устремились беженцы, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек, среди которых мигранты из стран Ближнего Востока и Африки, подошли с белорусской стороны к польской границе, некоторые из них попытались силой проникнуть на территорию Польши.