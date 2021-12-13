Турецкая лира продолжает падение

Турецкая лира в очередной раз установила антирекорд падения стоимости, превысив планку 14 лир за доллар. Как свидетельствуют данные начавшихся в понедельник торгов на валютной бирже, на данный момент курс колеблется в районе 14,5 — 14,8.

На прошлой неделе биржа закрылась на выходные с курсом лиры 13,85 за доллар. Перед этим Центробанк Турции провел очередную валютную интервенцию, когда лира начала падать до 13,95 за доллар и грозила перевалить за планку 14. Однако эффективно затормозить падение национальной валюты это не помогло. За последние 10 дней ЦБ трижды вбрасывал доллары, но это не переломило тренд на обесценивание лиры.

С начала текущего года турецкая валюта подешевела почти в два раза к доллару и евро, что стало одним из самых крупных падений ее стоимости за последние годы. В январе за один американский доллар давали порядка 7,3 лиры.