Летом зал заседаний Рады хотят полностью переоборудовать

Зал пленарных заседаний Верховной Рады, где народные депутаты голосуют за принятия законов, может быть технически переоборудован летом 2022 года, сообщил председатель украинского парламента Руслан Стефанчук.
«Мы с коллегами сейчас работаем над изменениями законодательства о парламентском праве, которые будут предусматривать, в том числе, вопросы, связанные с техническим обеспечением Верховной Рады. Мы запланировали и очень хотим технически переоборудовать зал заседаний Верховной Рады, но понимаем, что это можно сделать только в течение длительного каникулярного периода. Думаю, что летом этот вопрос может быть решен. Если будет согласие в зале, то мы обязательно должны провести переоборудование зала, прежде всего, технологически, а затем — и рабочих мест депутатов», — сказал спикер в интервью агентству «Интерфакс-Украина».
По его словам, обновленные рабочие места нардепов будут оборудованы «и компьютерами, и розетками, и wifi-модулями, и электронными устройствами для голосования».
«К тому же, система голосования будет не только реагирующей на тепло — как это сейчас. Пока мы определяемся, будет ли это Face ID, или система будет работать по отпечатку пальца. Потому что тепловой не является индивидуализирующим признаком», — добавил Стефанчук.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016