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На случай остановки транзита газа уже составили списки отключений

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На случай остановки транзита газа уже составили списки отключений

Все облгазы в Украине составили списки отключений от газа на случай критической ситуации с остановкой Российской Федерацией транзита газа через Украину. Об этом в интервью «Бизнес-Цензору» рассказал глава ООО «ОГТСУ» Сергей Макогон.

«Составлены списки приоритетных отключений от газа промышленных потребителей. Все облгазы имеют такие списки. В случае критической ситуации, Минэнерго имеет право применить ограничение потребления по этим спискам», — отметил Макогон.

Он пояснил, что эта ситуация может реализоваться в том случае, если Украина будет вынуждена запустить свою ГТС в режиме реверса.

«Когда не будет транзита, нам нужно будет запустить нашу ГТС в реверсе. То есть поднимать наш газ с западных ПХГ и гнать его на восток. Мы уже делали это в 2009 году. Но есть моменты технологического характера. Например, когда идет транзит, он частично потребляется на востоке Украины. Когда он доходит до запада страны, мы поднимаем объемы с ПХГ, добавляем в трубу и отдаем на западной границе», — пояснил Макогон, почему возможны частичные отключения от газа.

В то же время, он считает, что причин для волнения нет, поскольку Украина уже сталкивалась с подобной ситуацией.

«Все эти годы мы готовились к такой ситуации. В январе 2020 года, когда резко упал транзит, мы запускали этот реверс. Ситуация показала, что все работает. Это не стандартная работа ГТС, будут сложности. Но мы к ней готовы», — подчеркнул Макогон.

По его словам, в случае остановки транзита, технологически сама по себе система может работать и на тех ресурсах, которые были аккумулированы для прохождения отопительного сезона.

«Но это касается только эксплуатации нашей ГТС. Если в экономике будет большая нехватка ресурса или он будет слишком дорог, это станет большой проблемой... За последние пять лет пиковое потребление составляло 200 млн кубов газа в сутки. Это может быть несколько недель по году. Например, сейчас потребление составляет около 120 млн кубов в сутки. В прошлом году в это время было потребление 130 млн кубов в сутки. То есть, зимой, в среднем, потребляется 130-140 млн кубов газа в сутки», — добавил Макогон.

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Он также подчеркнул, что данный сценарий не имеет экономической основы и может реализоваться только вследствие определенных политических событий.

«Мы видим, что в последние месяцы усилилось давление на Украину по всем направлениям. Это и прекращение экспорта энергетического угля в Украину из РФ, и взимание войск на границу, и блокирование экспорта угля из Казахстана. Учитывая все эти события, не исключено, что будет прекращен и транзит газа через Украину. Тогда уже будут сбросить все маски — это будет открытая, ничем не обоснованная, агрессия. Я надеюсь, что до этого не дойдет», — отметил глава ОГТСУ.

транзит газа, ГТС
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