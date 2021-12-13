Украинская «дочка» Сбербанка России сменила название на АО «МР Банк» (АО «Международный резервный банк»), свидетельствует Единый госреестр юридических лиц и физлиц-предпринимателей.
Согласно Opendatabot, смена названия состоялась 10 декабря.
Как сообщалось, Сбербанк России постановил изменить название дочернего АО «Сбербанк» (Киев) на АО «МР Банк», о чем свидетельствует решение Сбербанка России от 27 сентября, обнародованное на его сайте. Согласно ему, акционер также уполномочил правление банка самостоятельно принимать решения относительно порядка и условий использования новых знаков для товаров и услуг.
Ранее со ссылкой на материалы Украинского патентного ведомства, сообщалось, что Сбербанк еще в 2018-2019 гг. подал в «Укрпатент» заявки на регистрацию названий «Международный резервный банк» (МРБ) на украинском, русском и английском языках, а также на связанные с этим торговые знаки.
Верховный суд Украины в августе 2021 года поддержал позицию государственного Ощадбанка (Киев) и запретил украинской «дочке» крупнейшего российского банка использовать торговую марку «Сбербанк» в Украине.
Сбербанк (ранее — дочерний банк Сбербанка России, до этого — банк «НРБ») основан в 2001 году. Его единственным собственником является Сбербанк России.
Согласно данным НБУ, по состоянию на 1 октября 2021 года Сбербанк по размеру общих активов занимал 10-е место (58,397 млрд грн) среди 71 действовавшего в Украине банка.
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