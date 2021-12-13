Заявление Ткаченко об отставке до сих пор не попало в Раду

Заявление Александра Ткаченко об отставке с должности министра культуры и информационной политики официально не зарегистрировано в Верховной Раде.

Об этом председатель ВР Руслан Стефанчук сообщил во время брифинга в парламенте, сообщает Укринформ.

«Заявление Ткаченко в Верховную Раду официально через систему входные-выходные не поступало. Мы дальше разбираемся с данной ситуацией. Об отставке через систему „Официально“ это заявление не зарегистрировано», — проинформировал спикер парламента.

Напомним, Александр Ткаченко 15 ноября 2021 г. подал в парламент заявление об отставке с должности министра культуры и информационной политики. 10 декабря Ткаченко заявил, что его заявление об отставке остается в парламенте, и сейчас продолжаются обсуждения.