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В Bloomberg назвали основные риски для мировой экономики

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В Bloomberg назвали основные риски для мировой экономики

Большинство экономистов ожидают роста мировой экономики в 2022 году, но их прогнозы могут оказаться ошибочными. Об этом говорится в распространенном в понедельник материале агентства Bloomberg.

«Большинство прогнозистов ожидают уверенного восстановления экономики, снижения цен, отхода правительств от чрезвычайной монетарной политики, — пишет агентство.- А что может пойти не так? Многое». Особое внимание авторы публикации обращают на пандемию коронавируса и распространение омикрон-штамма. «Вероятно, более контагиозный, чем его предшественники, он может оказаться и менее опасным, — отмечают они. — Это поможет миру вернуться к чему-то, напоминающему нормальную ситуацию до начала пандемии, то есть росту расходов на услуги». Экономический рост может составить 5,1%. Если же новый штамм окажется более контагиозным и опасным, то рост мировой экономики замедлится до 4,2%.

«Напряженность в отношениях между Россией и Украиной могут привести к росту цен на газ, — продолжает агентство. — А природные катаклизмы, вызванные изменениями климата, могут привести к дальнейшему росту цен на продовольствие».

Повышение базовой процентной ставки Федеральной резервной системой США может означать неприятности для развивающихся рынков, говорится в материале. Обычно такое повышение укрепляет доллар и вызывает бегство капитала с этих рынков. В Китае проблемы с нехваткой энергетических ресурсов должны стать менее острыми в будущем году. Но другие проблемы останутся. Тем не менее специалисты прогнозируют рост экономики Китая в 2022 году на 5,7%. Солидарность европейских лидеров и политика Европейского центрального банка помогли Европе справиться с последствиями пандемии COVID-19, но в следующем году значение этих факторов может уменьшиться.

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Геополитика также окажет свое влияние на мировую экономику, указывают авторы. Любая эскалация вокруг Тайваня может вызвать реакцию других мировых держав, включая США, пишут они. «Война между сверхдержавами — это худщий вариант. Но другие сценарии развития событий включают введение санкций, которые заморозят отношения между двумя крупнейшими экономиками мира, и крах производства полупроводников на Тайване, что имеет важнейшее значение для мирового производства — от смартфонов до автомобилей», — отмечает агентство.

«В 2020 году ситуация в экономиках, охваченных пандемией, оказалась хуже, чем предсказывал любой экономист, — говорится в материале. — В 2021 году было по-другому. Во многих странах восстановление экономики было на удивление быстрым. Это служит полезным напоминанием, что что-то может пойти в следующем году правильно».

Bloomberg, экономика
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