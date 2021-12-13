В Bloomberg назвали основные риски для мировой экономики

Большинство экономистов ожидают роста мировой экономики в 2022 году, но их прогнозы могут оказаться ошибочными. Об этом говорится в распространенном в понедельник материале агентства Bloomberg.

«Большинство прогнозистов ожидают уверенного восстановления экономики, снижения цен, отхода правительств от чрезвычайной монетарной политики, — пишет агентство.- А что может пойти не так? Многое». Особое внимание авторы публикации обращают на пандемию коронавируса и распространение омикрон-штамма. «Вероятно, более контагиозный, чем его предшественники, он может оказаться и менее опасным, — отмечают они. — Это поможет миру вернуться к чему-то, напоминающему нормальную ситуацию до начала пандемии, то есть росту расходов на услуги». Экономический рост может составить 5,1%. Если же новый штамм окажется более контагиозным и опасным, то рост мировой экономики замедлится до 4,2%.

«Напряженность в отношениях между Россией и Украиной могут привести к росту цен на газ, — продолжает агентство. — А природные катаклизмы, вызванные изменениями климата, могут привести к дальнейшему росту цен на продовольствие».

Повышение базовой процентной ставки Федеральной резервной системой США может означать неприятности для развивающихся рынков, говорится в материале. Обычно такое повышение укрепляет доллар и вызывает бегство капитала с этих рынков. В Китае проблемы с нехваткой энергетических ресурсов должны стать менее острыми в будущем году. Но другие проблемы останутся. Тем не менее специалисты прогнозируют рост экономики Китая в 2022 году на 5,7%. Солидарность европейских лидеров и политика Европейского центрального банка помогли Европе справиться с последствиями пандемии COVID-19, но в следующем году значение этих факторов может уменьшиться.

Геополитика также окажет свое влияние на мировую экономику, указывают авторы. Любая эскалация вокруг Тайваня может вызвать реакцию других мировых держав, включая США, пишут они. «Война между сверхдержавами — это худщий вариант. Но другие сценарии развития событий включают введение санкций, которые заморозят отношения между двумя крупнейшими экономиками мира, и крах производства полупроводников на Тайване, что имеет важнейшее значение для мирового производства — от смартфонов до автомобилей», — отмечает агентство.

«В 2020 году ситуация в экономиках, охваченных пандемией, оказалась хуже, чем предсказывал любой экономист, — говорится в материале. — В 2021 году было по-другому. Во многих странах восстановление экономики было на удивление быстрым. Это служит полезным напоминанием, что что-то может пойти в следующем году правильно».