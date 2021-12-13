Штамм омикрон добрался до Венгрии

Первые два случая заражения штаммом коронавируса «омикрон» выявлены в Венгрии, сообщает издание Hungary Today со ссылкой на заявление главного санитарного врача страны Сесилии Мюллер.

Согласно изданию, Мюллер заявила в эфире местного телеканала M1, что «штамм „омикрон“ был выявлен в двух полученных образцах». Отмечается, что других случаев заражения «омикроном» выявлено не было.

Мюллер добавила, что штамм «дельта» все еще доминирует в стране, и обратила внимание на то, что теперь необходимость получения третьей дозы вакцины стала еще выше.

СМИ сообщают, что инфицированная штаммом «омикрон» пара не покидала Венгрию и заразилась внутри страны.