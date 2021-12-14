Германия не намерена становиться ядерной державой

Германия не планирует входить в число ядерных держав, однако сохранит участие в обеспечении «ядерного зонтика» НАТО, не видя в этом никаких противоречий. С таким заявлением выступила во вторник на конференции по разоружению в Стокгольме новая глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

«Цель для нас всех — мир без атомного оружия», — приводит слова министра DPA. По словам Бербок, Германия в это «намерена внести вклад как страна, которая никогда не была атомной державой и которая никогда не хочет стать ядерной державой».

По словам Бербок, во время переговоров с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом она подчеркнула, что «ни в коем случае не ставит под вопрос членство в НАТО или обязательство в участии Германии в обеспечении «ядерного зонтика». «Этот вопрос нельзя делить на черное и белое», — сказала министр.

Согласно третьему положению Договора об окончательном урегулировании в отношении Германии, вступившего в силу 15 марта 1991 года, ФРГ отказывалась от собственного производства, обладания и распоряжения атомным, биологическим и химическим оружием. К концу июня 1991 года СССР вывел все военные ядерные компоненты с территории бывшей ГДР.

Однако на территории страны продолжает оставаться ядерное оружие США в рамках стратегической концепции НАТО по устрашению потенциальных противников. До 20 американских ядерных боеголовок, по неподтвержденным данным, находятся на авиабазе близ Бюхеля.

В марте 2010 года депутаты Бундестага большинством голосов предоставили правительству мандат на переговоры с Вашингтоном о вывозе американского атомного оружия с территории Германии. Однако тогдашний кабинет министров ФРГ объявил, что не будет предпринимать каких-либо односторонних действий без согласования с партнерами по НАТО. «Зеленые» как пацифистская партия выступала за отказ Германии от дальнейшего размещения на своей территории атомного оружия.