Зеленский едет в Брюссель для участия в саммите Восточного партнерства

Президент Украины Владимир Зеленский 15-16 декабря совершит рабочий визит в Брюссель для участия в шестом саммите Восточного партнерства.
Как сообщает Офис президента Украины, в мероприятии также примут участие президент Европейского совета Шарль Мишель, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, лидеры государств — членов Евросоюза и стран Восточного партнерства.
В рамках визита в Брюссель Зеленский проведет ряд двусторонних встреч с лидерами государств-членов ЕС и стран-партнеров, руководством ЕС и генеральным секретарем НАТО.
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