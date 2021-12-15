Штамм «омикрон» размножается в 70 раз быстрее, чем «дельта»

Штамм коронавируса «омикрон» в 70 раз быстрее инфицирует и размножается в бронхах человека, чем «дельта» и изначальный вирус SARS-CoV-2, говорится в исследовании ученых медицинского факультета LKS Гонконгского университета (HKUMed).
«Эта информация может объяснить, почему „омикрон“ может передаваться от человека к человеку быстрее, чем предыдущие варианты», — говорится в заявлении HKUMed.
Также отмечается, что проведенное исследование показало, что при «омикроне» инфекция в легких значительно ниже, чем при исходном вирусе SARS-CoV-2, и это, по мнению специалистов, может быть индикатором более низкой степени тяжести заболевания.
Напомним, что новый штамм SARS-CoV-2 обнаружили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие из новых изменений указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам, хотя окончательные выводы делать пока рано. Предположительно, этот вариант изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом, например, зараженного ВИЧ.
Сейчас во многих странах доминирует дельта-штамм B.1.617.2, впервые обнаруженный в Индии, но ученые допускают, что ему на смену придет B.1.1.529 — этот вариант уже выявили в 63 странах. При этом, по предварительным данным, «омикрон» может снижать эффективность вакцин, но менее опасен, чем «дельта».
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016