Штамм «омикрон» размножается в 70 раз быстрее, чем «дельта»

Штамм коронавируса «омикрон» в 70 раз быстрее инфицирует и размножается в бронхах человека, чем «дельта» и изначальный вирус SARS-CoV-2, говорится в исследовании ученых медицинского факультета LKS Гонконгского университета (HKUMed).

«Эта информация может объяснить, почему „омикрон“ может передаваться от человека к человеку быстрее, чем предыдущие варианты», — говорится в заявлении HKUMed.

Также отмечается, что проведенное исследование показало, что при «омикроне» инфекция в легких значительно ниже, чем при исходном вирусе SARS-CoV-2, и это, по мнению специалистов, может быть индикатором более низкой степени тяжести заболевания.

Напомним, что новый штамм SARS-CoV-2 обнаружили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие из новых изменений указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам, хотя окончательные выводы делать пока рано. Предположительно, этот вариант изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом, например, зараженного ВИЧ.

Сейчас во многих странах доминирует дельта-штамм B.1.617.2, впервые обнаруженный в Индии, но ученые допускают, что ему на смену придет B.1.1.529 — этот вариант уже выявили в 63 странах. При этом, по предварительным данным, «омикрон» может снижать эффективность вакцин, но менее опасен, чем «дельта».