Войти
Шмыгаль хочет принудительно изымать земучастки для строительства дорог
инициатива
Шмыгаль хочет принудительно изымать земучастки для строительства дорог
Путин назвал распад СССР трагедией и распадом России
соседи
Путин назвал распад СССР трагедией и распадом России

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

«Слуга народа» получил грамоту от «ЛНР» и должен сесть, - публицист

372
«Слуга народа» получил грамоту от «ЛНР» и должен сесть, - публицист

«Слуга народа» получил грамоту от «ЛНР» за помощь армии боевиков, а секретарь СНБО Данилов покрывал эту госизмену. Оба должны сесть!

Об этом пишет блогер Валерий Галиев, комментируя скандал, в котором оказался замешан депутат от «Слуги народа» Руслан Горбенко.

«Помните, как Зеленский корил Порошенко за торговлю на крови? Оказалось, что сам Зеленский после прихода к власти тоже не прочь приторговывать с боевиками. У Шария вышло отличное расследование, из которого мы узнали, что депутаты от «Слуги народа» поставляют подразделениям боевиков шины на военную технику, а целый секретарь СНБО, человек президента Алексей Данилов, является куратором этой схемы и ее «крышей».

Надеялись, что Зеленский не похож на «попередников»? Да он их всех переплюнул в своей жадности, некомпетентности и лицемерии. На камеру президент клеймит своих оппонентов, а у самого окружение грабит Украину и не брезгует торговать на крови.

Почитайте расследование Шария. Там детально рассказано, как Данилов, «слуга» Горбенко и его отец финансируют террористов. Смешно, но нардеп от «слуг» даже получил благодарственное письмо от «ЛНР». Это прямо-таки насмешка над всей страной. Люди, которые сидят в парламенте, помогают убивать наших военных. Они платят налоги в «ЛНР», а в Украине в это время продают хлам для армии по завышенным в несколько раз ценам. То есть, разрушают нашу армию, усиливая вражескую.

Данилов берет на себя право вводить санкции против граждан Украины, закрывать рот журналистам, душить свободу слова в нашей стране. Объясняет это заботой о стране. Странное у него проявление заботы, когда речь заходит о личном кармане. Тут уже не грех и на боевиках заработать.

Очевидно, что Данилов и Горбенко должны сесть и надолго. Но если не будет Данилова, кто будет с таким рвением преследовать конкурентов Зеленского, не заботясь ни о чести, ни о совести? Наш честный «парень из народа» Вова Зеленский сделает все, чтобы замять этот скандал и спасти своего преданного слугу.

Сложно поверить в то, что сам Зеленский не знал о том, что происходит у него под носом. Не удивлюсь, если и он имеет отношение к этой схеме. Ведь после выхода фильма «Офшор 95» не осталось никаких сомнений в том, что свой карман Зеленскому ближе к телу. Он уходил от уплаты налогов в Украине, он зарабатывал в России деньги, показывая в РФ свои фильмы и продавая франшизу на «Лигу смеха», при этом показательно высказывая ненависть к Российской Федерации.

Читайте также: В США заявили о готовности поддержать нормандский формат

Кто-то еще надеется, что Зеленский закончит войну на Донбассе до конца президентского срока? Это совершенно не выгодно ему и его ручным «борцам за территориальную целостность». Зеленский и его подельники «даниловы» сознательно продолжат устраивать разбрат в стране, а сами в это время будут грабить, грабить, грабить.

Волки в овечьей шкуре. И предатели", — пишет публицист.

ЛНР, Алексей Данилов, Руслан Горбенко
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 15 декабря 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Доберется ли борьба со «скрутками» НДС до их «крестных отцов» в налоговой?

В выступлениях, комментариях и блогах различных отечественных либеральных реформаторов сегодня развернута целая кампания, главным антигероем которой являются глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев и его шаги по блокировке скруток НДС. Однако, исходя из многолетнего опыта, либеральный вой является – как правило – не более, чем оплаченной коррупционерами истерикой с целью сохранения различных схем ухода от налогов.
Владимир Бойко
Владимир Бойко
журналист

Голова НАЗК ось-ось почне боротись з корупцією

Міжнародний день боротьби з корупцією 9 грудня 2021 року ознаменувався остаточним і безповоротним успіхом у подолання цього ганебного явища, яке до 16 квітня 2015 року роз’їдало Україну. Звісно, за останні шість з половиною років, тобто з моменту призначення директором НАБУ легенди української прокуратури Артема Ситника, системна корупція в Україні була винищена під корінь. Але залишались окремі негативні прояви, яким 9 грудня 2021 року був даний рішучий бій.
Хосейн Амир Абдоллахиян
Хосейн Амир Абдоллахиян
Министр иностранных дел Ирана

Венский диалог – с целью отмены санкций

Несмотря на невыполненные обещания Запада и недоверие к неконструктивным подходам и политике Белого дома, Исламская Республика Иран будет прилагать усилия с подлинной решимостью и доброй волей в венских переговорах, чтобы достичь хорошего, устойчивого и действенного соглашения для снятия санкций.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016