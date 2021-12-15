«Слуга народа» получил грамоту от «ЛНР» и должен сесть, - публицист

«Слуга народа» получил грамоту от «ЛНР» за помощь армии боевиков, а секретарь СНБО Данилов покрывал эту госизмену. Оба должны сесть!

Об этом пишет блогер Валерий Галиев, комментируя скандал, в котором оказался замешан депутат от «Слуги народа» Руслан Горбенко.

«Помните, как Зеленский корил Порошенко за торговлю на крови? Оказалось, что сам Зеленский после прихода к власти тоже не прочь приторговывать с боевиками. У Шария вышло отличное расследование, из которого мы узнали, что депутаты от «Слуги народа» поставляют подразделениям боевиков шины на военную технику, а целый секретарь СНБО, человек президента Алексей Данилов, является куратором этой схемы и ее «крышей».

Надеялись, что Зеленский не похож на «попередников»? Да он их всех переплюнул в своей жадности, некомпетентности и лицемерии. На камеру президент клеймит своих оппонентов, а у самого окружение грабит Украину и не брезгует торговать на крови.

Почитайте расследование Шария. Там детально рассказано, как Данилов, «слуга» Горбенко и его отец финансируют террористов. Смешно, но нардеп от «слуг» даже получил благодарственное письмо от «ЛНР». Это прямо-таки насмешка над всей страной. Люди, которые сидят в парламенте, помогают убивать наших военных. Они платят налоги в «ЛНР», а в Украине в это время продают хлам для армии по завышенным в несколько раз ценам. То есть, разрушают нашу армию, усиливая вражескую.

Данилов берет на себя право вводить санкции против граждан Украины, закрывать рот журналистам, душить свободу слова в нашей стране. Объясняет это заботой о стране. Странное у него проявление заботы, когда речь заходит о личном кармане. Тут уже не грех и на боевиках заработать.

Очевидно, что Данилов и Горбенко должны сесть и надолго. Но если не будет Данилова, кто будет с таким рвением преследовать конкурентов Зеленского, не заботясь ни о чести, ни о совести? Наш честный «парень из народа» Вова Зеленский сделает все, чтобы замять этот скандал и спасти своего преданного слугу.

Сложно поверить в то, что сам Зеленский не знал о том, что происходит у него под носом. Не удивлюсь, если и он имеет отношение к этой схеме. Ведь после выхода фильма «Офшор 95» не осталось никаких сомнений в том, что свой карман Зеленскому ближе к телу. Он уходил от уплаты налогов в Украине, он зарабатывал в России деньги, показывая в РФ свои фильмы и продавая франшизу на «Лигу смеха», при этом показательно высказывая ненависть к Российской Федерации.

Кто-то еще надеется, что Зеленский закончит войну на Донбассе до конца президентского срока? Это совершенно не выгодно ему и его ручным «борцам за территориальную целостность». Зеленский и его подельники «даниловы» сознательно продолжат устраивать разбрат в стране, а сами в это время будут грабить, грабить, грабить.

Волки в овечьей шкуре. И предатели", — пишет публицист.