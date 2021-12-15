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Лицемер Данилов помогает финансировать боевиков, - публицист

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Лицемер Данилов помогает финансировать боевиков, - публицист

Какой скандал назревает! Секретарь СНБО Алексей Данилов, как оказалось, не только лоббирует санкции против тех бизнесменов и политиков, которые отказались платить взятки «зеленой власти», но и получает барыши от торговли с боевиками. Анатолий Шарий провел блестящее расследование, в котором с документами показал, как «слега народа» Руслан Горбенко торгует шинами с «ЛНР», а покрывает это все незаконное дело Алексей Данилов.

Об этом пишет блогер Марат Киреев.

«Как выяснилось, Данилов „крышует“ очень прибыльный бизнес, который организовал „слуга“ Горбенко и его отец. Они завозят шины из Кореи и других стран в „ЛНР“, используя для этого свои украинские компании, чтобы обходить запреты на торговлю с ОРДЛО. А потом эти шины продают „МГБ ЛНР“ и экспортируют их в „ДНР“. То есть, народный депутат Украины снаряжает боевые машины сепаратистов, навариваясь на этом и, возможно, даже вкладывая потом эти деньги в партию Зеленского! Это же вполне реальное пособничество терроризму, и сепаратизму! Где уголовные дела от СБУ, санкции от СНБО?

Но Данилову не до реальных финансистов терроризма. СНБО у нас занято преследованием оппозиции, требованием взяток у так называемых „контрабандистов“, отключением телеканалов. И СБУ занято — фальсифицируют уголовные дела и покрывают уголовников. И все вместе дружно кормятся с вот таких вот „бизнесов“ с боевиками. А потом по телевизору будут рассказывать на всю страну о том, как они мощно борются с Россией и ОРДЛО, как жаждут принести мир на Донбасс. Ну да, конечно. Никому во власти не нужен мир, потому что тогда исчезнут многие схемы, на которых зарабатывают чиновники и силовики.

А Данилов, конечно, еще та лицемерная сущность. В эфирах он рассказывает о том, как нужно родину любить, а сам торгует ею. Он выискивает несогласных с этой ущербной политикой Зеленского, называя их врагами, а сам помогает „обувать“ технику боевиков, которая затем стреляет по нашим военным. Данилов еще не наложил ни одну санкцию на реальных врагов Украины. Многие из них и вовсе входят во власть. Но самого Данилова давно пора отправить за решетку. Как и тех, кого он покрывает. Будьте уверены, после смены власти многие „зеленые“ деятели окажутся в местах не столь отдаленных. Наработали уже, хватит», — пишет публицист.

ЛНР, Алексей Данилов
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Среда, 15 декабря 2021
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