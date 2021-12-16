Участники саммита ЕС не обсуждали «Северный поток — 2»

Участники саммита Евросоюза «Восточное партнерство» в Брюсселе не обсуждали «Северный поток — 2» и конкретные санкции в отношении России, сообщила глава правительства Финляндии Санна Марин по его итогам.
«Мы не обсуждали „Северный поток — 2“. Мы не обсуждали конкретные санкции», — отметила Марин.
Глава кабмина рассказала, что на встрече обсуждалась роль России в конфликтах в регионе стран-участниц и, в частности, действия России в Украине и ее границах. Как отмечается в сообщении пресс-службы финского Кабмина, страна считает поддержку стран-участниц необходимой.
«Финляндия считает, что поддержка восточных соседей Союза во многом способствует стабильности, безопасности и процветанию всей Европы. „Восточное партнерство“ направлено на создание стабильных, процветающих, демократических и безопасных обществ по соседству с ЕС. Укрепление отношений со странами „Восточного партнерства“ также является одним из пяти принципов политики ЕС в отношении России», — говорится в сообщении.
В саммите приняли участие пять из шести стран-партнеров ЕС. От сотрудничества отказалась Беларусь. Следующий саммит «Восточного партнерства» состоится в 2023 году.
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