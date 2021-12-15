ЕС инвестирует более 2 млрд евро в страны Восточного партнерства

Европейский союз намерен инвестировать в страны Восточного партнерства более 2 млрд евро, заявляет президент Европейского совета Шарль Мишель.

Выступая в среду в Брюсселе в рамках саммита Восточного партнерства, который проходит под его председательством, Мишель сказал: «Наша новая предлагаемая повестка дня подкреплена амбициозным экономическим и инвестиционным планом. Он мобилизует более двух миллиардов евро. Эти инвестиции окажут конкретное влияние на общество».

При этом президент Евросовета заверил, что фундаментальные ценности «останутся краеугольными камнями нашего будущего партнерства: права человека, верховенство права, управление и демократическая подотчетность, гендерное равенство и поддержка молодежи».

По его словам, это является условием поддержки со стороны ЕС. «Мы можем построить мир, стабильность и процветание только вместе, укрепляя наше сотрудничество. Мы готовы поддержать все инициативы, которые создают большую синергию между партнерами и регионального сотрудничества. Впереди у нас много работы», — подчеркнул Мишель.