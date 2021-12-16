Эстония раскритиковала «Северный поток 2»

Эстония выступает против запуска газопровода «Северный поток 2», в Таллине уверены, что он послужит для России геополитическим инструментом против Европейского союза, заявила в среду премьер Эстонии Кая Каллас.

«Когда мы видим, что уязвимы из-за того, что у нас нет достаточно энергии, и видим, кто принимает решение в отношении того, будет ли у нас достаточно энергии, и по какой цене мы будем ее получать, а также, что эти вопросы — в руках нашего противника, я не думаю, что это (запуск газопровода — Ред.) — мудрый шаг», — заявила Каллас в интервью агентству Bloomberg.

Кроме того, Каллас заявила, что ЕС следует направить четкий сигнал о готовности сдерживать Россию в случае ее вторжения в Украину, а не ждать, пока она осуществит какое-либо действие в этом направлении.

«В любом случае нам не стоит ждать, пока они сделают ход, а следует дать четкий сигнал о сдерживании, который бы говорил: «Даже не думайте об этом, поскольку мы отреагируем», — заявила Каллас в интервью агентству Bloomberg.