В Чили умерла вдова Пиночета

Лусия Ириарт, вдова чилийского диктатора Аугусто Пиночета, умерла в возрасте 99 лет. Об этом сообщает газета La Tercera.

По данным издания, она скончалась 16 декабря в своей резиденции в Сантьяго.

Позднее информации о смерти Ириарт подтвердил ее сын Марко Пиночет, сын Ириарт. «Мы с сожалением сообщаем о чувствительной смерти нашей любимой матери, Люсии Ириарт де Пиночет. Сегодня, в сопровождении всех своих детей и внуков, она заснула в мире Господнем» — передает его слова газета.

О причинах смерти не уточняется, La Tercera пишет, что в последние дни самочувствие Ириарт ухудшилось.

Лусия Ириарт родилась в 1922 году в семье адвоката и бывшего министра внутренних дел Чили Освальдо Ириарта Корвалана. В 1943 году она вышла замуж за военного Аугусто Пиночета, у них родились пятеро детей.

В годы диктатуры Пиночета в Чили, с 1974 по 1990 год, она была ближайшим советником супруга, оказывая большое влияние на политику страны.

В 2016 году Ириарт обвинили в махинациях и хищениях бюджетных средств из фонда CEMA, который она возглавляла.

Кроме того, вдова Пиночета и его дети обвинялись чилийскими властями в уклонении от налогов и использовании фальшивых документов, однако в итоге все обвинения были сняты.

Пиночет возглавлял Чили с 1974 по 1990 год. К власти он пришел в результате государственного переворота. Во время его правления более 3 тыс.чилийцев были убиты военными и спецслужбами, 40 тыс. пострадали. С 1998 по 2006 год в отношении него велось уголовное преследование. В декабре 2006 года он умер в возрасте 91 года.