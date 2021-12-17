Войти
Шмыгаль пообещал не вводить локдаун, если украинцы будут вакцинироваться
официально
Шмыгаль пообещал не вводить локдаун, если украинцы будут вакцинироваться
Зеленский признал, что среди стран НАТО нет единой позиции по Украине
позиция
Зеленский признал, что среди стран НАТО нет единой позиции по Украине

Читай
бесплатно!
Разделы

Интересы

резонанс
RSS

В Чили умерла вдова Пиночета

186

Лусия Ириарт, вдова чилийского диктатора Аугусто Пиночета, умерла в возрасте 99 лет. Об этом сообщает газета La Tercera.

По данным издания, она скончалась 16 декабря в своей резиденции в Сантьяго.

Позднее информации о смерти Ириарт подтвердил ее сын Марко Пиночет, сын Ириарт. «Мы с сожалением сообщаем о чувствительной смерти нашей любимой матери, Люсии Ириарт де Пиночет. Сегодня, в сопровождении всех своих детей и внуков, она заснула в мире Господнем» — передает его слова газета.

О причинах смерти не уточняется, La Tercera пишет, что в последние дни самочувствие Ириарт ухудшилось.

Лусия Ириарт родилась в 1922 году в семье адвоката и бывшего министра внутренних дел Чили Освальдо Ириарта Корвалана. В 1943 году она вышла замуж за военного Аугусто Пиночета, у них родились пятеро детей.

В годы диктатуры Пиночета в Чили, с 1974 по 1990 год, она была ближайшим советником супруга, оказывая большое влияние на политику страны.

Читайте также: В Украину идут серьезные морозы

В 2016 году Ириарт обвинили в махинациях и хищениях бюджетных средств из фонда CEMA, который она возглавляла.

Кроме того, вдова Пиночета и его дети обвинялись чилийскими властями в уклонении от налогов и использовании фальшивых документов, однако в итоге все обвинения были сняты.

Пиночет возглавлял Чили с 1974 по 1990 год. К власти он пришел в результате государственного переворота. Во время его правления более 3 тыс.чилийцев были убиты военными и спецслужбами, 40 тыс. пострадали. С 1998 по 2006 год в отношении него велось уголовное преследование. В декабре 2006 года он умер в возрасте 91 года.

Чили, Аугусто Пиночет
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 17 декабря 2021
Четверг, 16 декабря 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Доберется ли борьба со «скрутками» НДС до их «крестных отцов» в налоговой?

В выступлениях, комментариях и блогах различных отечественных либеральных реформаторов сегодня развернута целая кампания, главным антигероем которой являются глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев и его шаги по блокировке скруток НДС. Однако, исходя из многолетнего опыта, либеральный вой является – как правило – не более, чем оплаченной коррупционерами истерикой с целью сохранения различных схем ухода от налогов.
Владимир Бойко
Владимир Бойко
журналист

Голова НАЗК ось-ось почне боротись з корупцією

Міжнародний день боротьби з корупцією 9 грудня 2021 року ознаменувався остаточним і безповоротним успіхом у подолання цього ганебного явища, яке до 16 квітня 2015 року роз’їдало Україну. Звісно, за останні шість з половиною років, тобто з моменту призначення директором НАБУ легенди української прокуратури Артема Ситника, системна корупція в Україні була винищена під корінь. Але залишались окремі негативні прояви, яким 9 грудня 2021 року був даний рішучий бій.
Хосейн Амир Абдоллахиян
Хосейн Амир Абдоллахиян
Министр иностранных дел Ирана

Венский диалог – с целью отмены санкций

Несмотря на невыполненные обещания Запада и недоверие к неконструктивным подходам и политике Белого дома, Исламская Республика Иран будет прилагать усилия с подлинной решимостью и доброй волей в венских переговорах, чтобы достичь хорошего, устойчивого и действенного соглашения для снятия санкций.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016