В Чили умерла вдова Пиночета

Лусия Ириарт, вдова чилийского диктатора Аугусто Пиночета, умерла в возрасте 99 лет. Об этом сообщает газета La Tercera.
По данным издания, она скончалась 16 декабря в своей резиденции в Сантьяго.
Позднее информации о смерти Ириарт подтвердил ее сын Марко Пиночет, сын Ириарт. «Мы с сожалением сообщаем о чувствительной смерти нашей любимой матери, Люсии Ириарт де Пиночет. Сегодня, в сопровождении всех своих детей и внуков, она заснула в мире Господнем» — передает его слова газета.
О причинах смерти не уточняется, La Tercera пишет, что в последние дни самочувствие Ириарт ухудшилось.
Лусия Ириарт родилась в 1922 году в семье адвоката и бывшего министра внутренних дел Чили Освальдо Ириарта Корвалана. В 1943 году она вышла замуж за военного Аугусто Пиночета, у них родились пятеро детей.
В годы диктатуры Пиночета в Чили, с 1974 по 1990 год, она была ближайшим советником супруга, оказывая большое влияние на политику страны.
В 2016 году Ириарт обвинили в махинациях и хищениях бюджетных средств из фонда CEMA, который она возглавляла.
Кроме того, вдова Пиночета и его дети обвинялись чилийскими властями в уклонении от налогов и использовании фальшивых документов, однако в итоге все обвинения были сняты.
Пиночет возглавлял Чили с 1974 по 1990 год. К власти он пришел в результате государственного переворота. Во время его правления более 3 тыс.чилийцев были убиты военными и спецслужбами, 40 тыс. пострадали. С 1998 по 2006 год в отношении него велось уголовное преследование. В декабре 2006 года он умер в возрасте 91 года.
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