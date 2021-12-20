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В Чили выбрали самого молодого президента за всю историю страны

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В Чили выбрали самого молодого президента за всю историю страны

Новым президентом Чили по итогам второго тура выборов стал кандидат от сил левого толка Габриэль Борич – 35-летний студенческий лидер и депутат без большого политического опыта и веса.

По последним данным, Борич побеждает во втором туре президентских выборов по итогам обработки 99,66% бюллетеней. Свое поражение уже признал его соперник Хосе Антонио Каст.

Борич родился в 1986 году на юге Чили в семье хорватов, мигрировавших в страну. Уже с малых лет он стремился быть лидером. Когда ему было 9 лет, он избирался президентом курса в начальной школе и написал обращение к своим одноклассникам, где пообещал быть "хорошим президентом".

Уже в 1999 году в возрасте 13 лет он создал в родном городе Пунта-Аренас федерацию учащихся старших классов, а в 18 лет отправился в Сантьяго изучать право в Университет Чили, где его выбрали главой студенческого центра соответствующего факультета.

В 2011 году он стал лидером студенческой федерации уже всего университета и возглавил массовые студенческие протесты за бесплатное образование. А спустя пару лет выиграл на парламентских выборах и стал депутатом.

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Борич пообещал увеличить минимальную зарплату с 337 тысяч песо в месяц (408 долларов) до 500 тысяч песо (606 долларов), но при этом снизить число рабочих часов – с 45 до 40 в неделю.

Кроме того, он намерен ввести государственную пенсию и установить минимальный размер выплат пожилым людям на уровне 250 тысяч песо (303 доллара). В настоящее время пенсии чилийцев формируются за счет отчислений самих граждан или работодателей в фонды, которыми управляют частные компании.

Новый глава государства намерен идти по пути развития бесплатного образования и медицины, обещает легализовать аборты в стране.

Чили, Габриэль Борич
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