Протесты из-за повышения цен на проезд в Чили

В столице Чили Сантьяго пришлось вводить чрезвычайное положение на фоне протестов против повышения цен на проезд. Ранее там ввели комендантский час. В ходе протестов были задержаны более тысячи человек, есть погибшие.
Цены на проезд в общественном транспорте повысили в начале октября. К примеру, в метро стоимость билета выросла с 800 до 830 песо (с $1,12 до $1,16)
Протесты стали активнее на прошлой неделе, когда полиция начала бороться с безбилетниками. К 20 октября власти решили ввести комендантский час в столице страны Сантьяго и ее окрестностях — с 22:00 до 7:00 по местному времени
Во время акций протеста погибли три человека: двое умерли при пожаре в супермаркете американской сети Walmart в городе Сан-Бернардо, третий в тяжелом состоянии умер в больнице. В ходе протестов задержали около 1,5 тыс. человек.
В столичном регионе, а также городах Вальвидия и Антофагаста ввели режим чрезвычайного положения.
На фоне протестов власти Чили приостановили повышение цен на проезд.
Фото: Reuters, AP
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