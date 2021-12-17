Войти
Шмыгаль пообещал не вводить локдаун, если украинцы будут вакцинироваться
официально
Шмыгаль пообещал не вводить локдаун, если украинцы будут вакцинироваться
Зеленский признал, что среди стран НАТО нет единой позиции по Украине
позиция
Зеленский признал, что среди стран НАТО нет единой позиции по Украине

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

Белый дом подтвердил планы Байдена на следующий срок

321
Белый дом подтвердил планы Байдена на следующий срок

Президент США Джо Байден по-прежнему намерен выдвигаться на следующий президентский срок в паре с вице-президентом Камалой Харрис. Об этом, как передает CNN, заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Я не могу говорить о том, какие разговоры ведут между собой вице-президент и президент, я могу лишь сказать... о том, что президент сам говорил: что он планирует участвовать в президентских выборах в 2024 году. Больше мне нечего к этому добавить», — сказала представитель президентской администрации.

Жан-Пьер комментировала интервью Харрис The Wall Street Journal, в котором вице-президент США заявила, что они с Байденом еще не обсуждали, планирует ли он баллотироваться вновь. Харрис пояснила, что сейчас об этом рано думать, поскольку пока приближается к концу лишь первый год пребывания Байдена у власти. На вопрос, предполагает ли она, что Байден снова будет выдвигаться на выборах, она ответила: «Я буду очень честна: я не думаю об этом, и мы не говорили об этом».

78-летний Байден победил на выборах, прошедших осенью 2020 года, в паре с Камалой Харрис, бывшим сенатором от Калифорнии. О планах баллотироваться на второй срок Байден заявил еще в марте. К выборам 2024 года Байдену будет уже 81. Если он примет в них участие и победит, то обновит свой же рекорд, второй раз став старейшим по возрасту президентом США за всю историю. The Washington Post отмечала, что в Демократической партии не все поддерживают новое выдвижение Байдена из-за заметного снижения его рейтинга, а также возраста.

Читайте также: В Чили умерла вдова Пиночета

На выборах 2024 года его потенциальным соперником может стать экс-президент Дональд Трамп. Он пока что не заявлял однозначно, что намерен вновь участвовать в выборах в качестве кандидата на высшую должность, однако говорил, что не исключает такую возможность.

выборы в США, Джо Байден
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 17 декабря 2021
Четверг, 16 декабря 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Доберется ли борьба со «скрутками» НДС до их «крестных отцов» в налоговой?

В выступлениях, комментариях и блогах различных отечественных либеральных реформаторов сегодня развернута целая кампания, главным антигероем которой являются глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев и его шаги по блокировке скруток НДС. Однако, исходя из многолетнего опыта, либеральный вой является – как правило – не более, чем оплаченной коррупционерами истерикой с целью сохранения различных схем ухода от налогов.
Владимир Бойко
Владимир Бойко
журналист

Голова НАЗК ось-ось почне боротись з корупцією

Міжнародний день боротьби з корупцією 9 грудня 2021 року ознаменувався остаточним і безповоротним успіхом у подолання цього ганебного явища, яке до 16 квітня 2015 року роз’їдало Україну. Звісно, за останні шість з половиною років, тобто з моменту призначення директором НАБУ легенди української прокуратури Артема Ситника, системна корупція в Україні була винищена під корінь. Але залишались окремі негативні прояви, яким 9 грудня 2021 року був даний рішучий бій.
Хосейн Амир Абдоллахиян
Хосейн Амир Абдоллахиян
Министр иностранных дел Ирана

Венский диалог – с целью отмены санкций

Несмотря на невыполненные обещания Запада и недоверие к неконструктивным подходам и политике Белого дома, Исламская Республика Иран будет прилагать усилия с подлинной решимостью и доброй волей в венских переговорах, чтобы достичь хорошего, устойчивого и действенного соглашения для снятия санкций.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016