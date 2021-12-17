Белый дом подтвердил планы Байдена на следующий срок

Президент США Джо Байден по-прежнему намерен выдвигаться на следующий президентский срок в паре с вице-президентом Камалой Харрис. Об этом, как передает CNN, заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.
«Я не могу говорить о том, какие разговоры ведут между собой вице-президент и президент, я могу лишь сказать... о том, что президент сам говорил: что он планирует участвовать в президентских выборах в 2024 году. Больше мне нечего к этому добавить», — сказала представитель президентской администрации.
Жан-Пьер комментировала интервью Харрис The Wall Street Journal, в котором вице-президент США заявила, что они с Байденом еще не обсуждали, планирует ли он баллотироваться вновь. Харрис пояснила, что сейчас об этом рано думать, поскольку пока приближается к концу лишь первый год пребывания Байдена у власти. На вопрос, предполагает ли она, что Байден снова будет выдвигаться на выборах, она ответила: «Я буду очень честна: я не думаю об этом, и мы не говорили об этом».
78-летний Байден победил на выборах, прошедших осенью 2020 года, в паре с Камалой Харрис, бывшим сенатором от Калифорнии. О планах баллотироваться на второй срок Байден заявил еще в марте. К выборам 2024 года Байдену будет уже 81. Если он примет в них участие и победит, то обновит свой же рекорд, второй раз став старейшим по возрасту президентом США за всю историю. The Washington Post отмечала, что в Демократической партии не все поддерживают новое выдвижение Байдена из-за заметного снижения его рейтинга, а также возраста.
На выборах 2024 года его потенциальным соперником может стать экс-президент Дональд Трамп. Он пока что не заявлял однозначно, что намерен вновь участвовать в выборах в качестве кандидата на высшую должность, однако говорил, что не исключает такую возможность.
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