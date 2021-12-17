Financial Times написала о сложностях для США с наложением санкций на Россию

Угроза наложить на Россию серьезные экономические санкции, скорее всего, не будет эффективной, пишет старший научный сотрудник Школы управления имени Кеннеди Гарвардского университета Меган Грин в статье для Financial Times.
«Распространение цифровых валют и альтернативных платежных систем создало множество лазеек в санкционных ограничениях, давая возможность оперировать средствами вне долларовых структур», — считает эксперт.
По мнению Грин, неэффективности американских санкций в значительной степени способствует Китай, помогающий странам обходить их.
Также эксперт обратила внимание на страх американского руководства потерять имидж, если они решат снять ограничения. Это приводит к тому, что находящаяся под санкциями страна не прикладывает усилий к улучшению отношений, поскольку США даже при желании будет трудно убрать их.
Специалистка отмечает, что все это применимо и к России. Разногласия между Москвой и Вашингтоном по поводу Украины глубоки, и жесткие ограничения только усугубят ситуацию.
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