Зеленский пригласил лидеров стран G7 и ЕС посетить Украину

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с послами «Группы семи» (G7) и Европейского Союза в Украине, во время разговора глава государства пригласил лидеров стран посетить Украину и рассказал о развитии реформ.
Как сообщает Офис президента Украины, Зеленский рассказал участникам встречи о важных шагах на пути преобразований в Украине, в частности, о ходе реформ.
«Мы разблокировали судебную реформу. Запустили важнейший процесс деолигархизации», — отметил президент.
Глава государства подчеркнул, что Украина продолжит развивать отношения с ЕС и НАТО, наполнять новыми, конкретными проектами исотрудничество с ключевыми партнерами.
«Мы будем укреплять оборонные возможности, будем внедрять изменения в нашей стране, модернизировать экономику», — отметил он.
Отдельное внимание участники мероприятия уделили обсуждению ситуации на границах Украины и процессу мирного урегулирования на Донбассе.
Президент Украины отметил важность активизации работы всех переговорных форматов для деэскалации ситуации и поблагодарил международных партнеров за поддержку и помощь государству.
«Для меня лично важно видеть, что международная поддержка Украины из года в год крепнет. Это, я считаю, является общим ключевым результатом нашей работы. Мы чувствуем, что демократический мир лучше понимает роль Украины в регионе, прежде всего, для европейской безопасности. Ценю личные усилия каждого из вас. Рассчитываю, что мы сможем добиться еще лучших результатов в следующем году», — выразил надежду президент.
Глава государства пригласил лидеров стран G7 и Европейского Союза посетить Украину.
«Жду всех лидеров ваших стран в следующем году в Украине», — сказал Зеленский.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016