Зеленский поговорил с Джонсоном

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном вопросы энергетической безопасности и шаги по деэскалации ситуации вокруг Украины и мирному урегулированию на Донбассе.

«Провел продуктивный разговор с Борисом Джонсоном. Обсудили вопросы энергетической безопасности. Скоординировали дальнейшие шаги по деэскалации ситуации вокруг Украины и мирному урегулированию на Донбассе. Ценю жесткую и неизменную поддержку Великобританией суверенитета и территориальной целостности Украины», — написал Зеленский на своей странице в Twitter.

Напомним, ранее Джонсон заявил, что Россия столкнется с серьезными экономическими санкциями со стороны Великобритании и в целом Группы семи (G7) в случае вторжения в Украину.