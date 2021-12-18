В Афганистане возобновляют выдачу паспортов

Находящиеся у власти в Афганистане радикалы из движения «Талибан» объявили в субботу, что возобновляют выдачу гражданам паспортов, сообщают западные СМИ.
Талибы пояснили, что этот процесс начнется в воскресенье в Кабуле и некоторых других населенных пунктах. Пока что паспорта будут получать лишь те афганцы, которые ранее подавали заявку. Новые заявки планируется начать принимать с 10 января 2022 года.
Выдача паспортов в Афганистане прекратилась с момента прихода талибов к власти в августе 2021 года. В октябре новые власти начали выдавать паспорта, однако быстро столкнулись с техническими проблемами.
«Все технические неполадки решены, аппаратура, работающая с биометрическими данными, готова», — заявил Алам Гуль Хаккани, отвечающий в Афганистане за выдачу паспортов.
Эти документы в Афганистане используются исключительно для выезда за рубеж. Для многих жителей страны это стало крайне актуальным вопросом в связи с резким ухудшением гуманитарной обстановки.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016