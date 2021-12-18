Луганскую ТЭС переводят на газ из-за дефицита угля

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла решение о переводе Луганской ТЭС с угля на газ. Это связано с дефицитом угля, сообщило в субботу Министерство энергетики Украины.
«Возможность замещения угля газом в первую очередь внедрена именно для Луганской ТЭС», — говорится в сообщении ведомства, которое приводится на сайте правительства. Отмечается, что другой возможности обеспечить достаточный запас топлива на станции нет.
В министерстве сообщили, что для реализации такой возможности правительством 15 декабря было дано протокольное поручение профильным ведомствам разработать соответствующий механизм замещения топлива. «Именно поэтому НКРЭКУ 17 декабря приняла решение о введении соответствующей вспомогательной услуги. Этот механизм обеспечит безубыточность деятельности по производству электрической энергии на Луганской ТЭС при использовании в качестве топлива природного газа и будет применяться только к периоду возможного отсутствия в достаточных объемах запасов угля на складах из-за действий Российской Федерации», — говорится в сообщении Минэнерго. При этом подчеркивается, что использование этого механизма на других ТЭС Украины пока не планируется.
ТЭС принадлежит компании «ДТЭК Востокэнерго» (входит в холдинг ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова). В ноябре регулятор оштрафовал компанию за низкие запасы угля на складах ТЭС, а также за ряд других нарушений.
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