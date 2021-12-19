Генсек НАТО против новой конференции с Россией о сферах влияния

Конференция с Россией о сферах влияния держав была бы шагом назад для НАТО. Об этом в интервью Journal de Dimanche заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
«Идея о проведении новой конференции, где мы бы вновь обсуждали зоны влияния, в рамках которых великие державы могли бы контролировать то, что их соседи могут или не могут делать, было бы для нас шагом назад, и это совсем не верное направление», — ответил Столтенберг на соответствующий вопрос журналистов.
16 декабря МИД РФ раскрыл требования к американским властям по гарантиям безопасности. В частности, Россия считает, что США не должны создавать военные базы на территории государств, ранее входивших в СССР, и призывает Вашингтон принять обязательства исключить дальнейшее расширение НАТО в восточном направлении.
В ответ на требование Москвы Столтенберг заявил, что НАТО придерживается политики открытых дверей не только на словах, но и на деле. Говоря об Украине, генсек подчеркнул, что это суверенная страна, которая сама должна определять свое будущее. Решение о присоединении Украины к НАТО будет приниматься только самим Киевом и 30 членами Североатлантического альянса, добавил он: «Мы не пойдем на компромисс относительно права Украины выбирать свой путь».
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