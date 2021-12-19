В Бундестаге не считают «Северный поток – 2» чисто экономическим проектом

Председатель комитета Бундестага по внешней политике, социал-демократ Михаэль Рот заявил, что не считает «Северный поток — 2» чисто экономическим проектом. Такое мнение он выразил в опубликованном в воскресенье интервью радиостанции Deutschlandfunk.
«И я должен признать, что как раз „Северный поток — 2“ не является чисто экономическим проектом, даже если он и реализуется десятком европейских компаний из 12 стран — членов ЕС. Он имеет, конечно, и политический аспект, и это тема, которая у многих партнеров в ЕС вызывает головную боль», — утверждал Рот. По его словам, Германия, в том числе на переговорах с Москвой, старалась развеять страхи Украины и давала ясно понять, что запуск трубопровода не должен вести к тому, что пострадает Украина, когда через нее больше не будет поступать газ в Европу.
Отметим, что Социал-демократическая партия Германии в составе «большой коалиции» (блок ХДС/ХСС и СДПГ) совсем недавно оказывала политическую поддержку строительству газопровода.
Россия много раз заявляла, что «Северный поток — 2» является чисто коммерческим проектом.
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