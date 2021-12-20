Зеленский выступает за введение против России превентивных санкций

Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым введение в отношении России превентивных санкций для недопущения усиления эскалации с ее стороны.

«Если реакция некоторых европейских лидеров и лидеров Альянса такая, что не дай бог, если Путин будет продолжать эскалацию, например, в Украину — то мы (ЕС и НАТО — Ред.) потом введем санкции. Что такое потом? И для кого? Кто останется и для чего это нужно? », - заявил Зеленский на брифинге по результатам саммита «Люблинского треугольника» в понедельник в госрезиденции «Синегора» (с.Гута Ивано-Франковской области).

Он привел пример кризиса с мигрантами на границе между Беларусью, Польшей и Литвой, отметив, при этом, что страны Европейского Союза и НАТО «без лишних упоминаний, бюрократических шагов и слов ввели серьезные санкции в отношении Беларуси».

«Я думаю, что будет реакция следующая: если будет оружие размещено в Беларусь, то потом мы введем какие-то очень мощные санкции. Потому предпосылок, почему президент России сделает шаг назад, я, честно говоря, не вижу. Потому считаю: наоборот, должны быть мощные превентивные вещи, мощные, серьезные санкции, чтобы не было ни единой мысли относительно эскалации в каком-либо регионе, потому что мы видим, что вопрос уже связан не только с Украиной», — добавил президент Украины.